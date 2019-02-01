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Захарова потрясена убийством россиянина в украинской тюрьме 

ТВ Центр + ещё 9 1 час назад
Фото: ©Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерти россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове необходимо уделить особое внимание. По ее словам, он скончался из-за пыток.
"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток", — отметила она в эфире телеканала "Россия-1".
По ее словам, внимание этой теме должно быть уделено не только со стороны официальных структур, но и "вообще всего нашего гражданского общества", передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России не считает смерть Валерия Иванова в львовской колонии случайной. Следователи установили, что лица, причастные к смерти 45-летнего россиянина, пока не установлены.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
О его смерти стало известно в середине декабря 2018 года. В ЛНР сообщили, что его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался.
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Комментарии2
Политика , Украина , Мария Захарова , Валерий Иванов , МИД , СКР , РИА Новости , Львов
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