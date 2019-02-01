Захарова потрясена убийством россиянина в украинской тюрьме

"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток", — отметила она в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, внимание этой теме должно быть уделено не только со стороны официальных структур, но и "вообще всего нашего гражданского общества", передает РИА Новости

Ранее стало известно, что Следственный комитет России не считает смерть Валерия Иванова в львовской колонии случайной. Следователи установили, что лица, причастные к смерти 45-летнего россиянина, пока не установлены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

О его смерти стало известно в середине декабря 2018 года. В ЛНР сообщили, что его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался.