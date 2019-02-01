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МИД о действиях США в Сирии: Вашингтон готов использовать даже террористов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон не прочь использовать в своих геополитических целях даже откровенных террористов, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с докладом разведывательных служб США.
Координатор разведывательных служб США Дэниел Коутс выступил 29 января в Сенате с докладом о глобальных угрозах для безопасности США.
"Как мы видим на примере происходящего в Сирии, Вашингтон не прочь использовать в своих геополитических целях даже откровенных террористов. Восемь лет сирийской войны американские спецслужбы, вопреки собственному законодательству, поддерживают и прикрывают от возмездия головорезов, напрямую связанных с "Аль-Каидой"*, тщетно надеясь с их помощью сменить власть в Дамаске", — говорится в комментарии.
* Международная террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика , МИД , Аль-Каида , Сирия , США
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