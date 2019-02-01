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МИД России назвал голословной критику США по контролю над вооружениями 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России заявило, что критика со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями является абсолютно голословной.
«Обратили внимание на новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД выразили сожаление из-за того, что для США стала традицией «нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов».
«Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области КВРН. Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства», — указано в сообщении.
В ведомстве считают, что подобные «заходы» США являются «сугубо пропагандистским трюком».
МИД отметил, что у Москвы есть все основания полагать, что истинной причиной таких действий Вашингтона является реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене. Также в ведомстве считают, что США боятся быть уличенными и разоблачёнными в шагах по демонтажу системы международно-правовых договорённостей и навязыванию миру формируемого ими свода правил.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить новый ракетный договор вместо ДРСМД.
RT на русском: последние новости
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Политика , Армия , США , Дональд Трамп , МИД
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