МИД России назвал голословной критику США по контролю над вооружениями

«Обратили внимание на новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД выразили сожаление из-за того, что для США стала традицией «нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов».

«Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области КВРН. Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства», — указано в сообщении.

В ведомстве считают, что подобные «заходы» США являются «сугубо пропагандистским трюком».

МИД отметил, что у Москвы есть все основания полагать, что истинной причиной таких действий Вашингтона является реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене. Также в ведомстве считают, что США боятся быть уличенными и разоблачёнными в шагах по демонтажу системы международно-правовых договорённостей и навязыванию миру формируемого ими свода правил.