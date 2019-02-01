Пропустивший дуэль в Киеве российский сенатор объяснился

«Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, а Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных (намек на протестные акции на Майдане Незалежности в 2014 году, когда погибли протестующие — прим. «Ленты.ру») — это не делает чести Березе», — заявил Морозов.

Он отметил, что Береза может выбрать любой театр военных действий, но «нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью».

1 февраля Береза опубликовал видео с площади возле Верховной Рады, куда ранее пригласил Морозова в ответ на его предложение стреляться. Украинец назвал сенатора «рязанским недоразумением» и «труслом».