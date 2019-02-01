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Пропустивший дуэль в Киеве российский сенатор объяснился 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов объяснил, почему не приехал в Киев стреляться с депутатом Верховной Рады Бориславом Березой, которого ранее вызвал на дуэль. Позицию сенатора передает РИА ФАН.
«Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, а Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных (намек на протестные акции на Майдане Незалежности в 2014 году, когда погибли протестующие — прим. «Ленты.ру») — это не делает чести Березе», — заявил Морозов.
Он отметил, что Береза может выбрать любой театр военных действий, но «нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью».
1 февраля Береза опубликовал видео с площади возле Верховной Рады, куда ранее пригласил Морозова в ответ на его предложение стреляться. Украинец назвал сенатора «рязанским недоразумением» и «труслом».
Морозов вызвал Березу на дуэль из-за того, что тот толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы. Своим оружием сенатор выбрал пистолет «Удав» и предложил депутату назначить место и время. Береза предложил встретиться 1 февраля в 12.00 возле Верховной Рады. Сначала он заявил, что выбирает оружием «Т-72УА», а потом сказал, что «отвоспитывает» Морозова вожжами или оглоблей. Сенатор выразил готовность приехать в Киев, но отметил, что должен согласовать поездку в Совете Федерации.
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Политика , Общество , Игорь Морозов , Совет Европы , Совет Федерации , Верховная Рада , РИА ФАН , Lenta.ru , Афганистан , Ливия , Рязанская Область , Сирия
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