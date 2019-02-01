Шаманов оценил решение США приостановить выполнение ДРСМД

Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора, заявил в пятницу Трамп.

"Для нас это не новость, мы готовы к такому развитию событий. В очереди уговаривать и стоять не собираемся. Больше кому не повезло — это европейцам, вот они сейчас должны озаботиться этим заявлением… Это попытка дешевого ультиматума, на который мы неоднократно отвечали, что нам есть чем ответить", — сказал Шаманов РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что ответные шаги Москвы, "конечно, последуют".