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Шаманов оценил решение США приостановить выполнение ДРСМД 

РИА Новости + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заявления президента США Дональда Трампа о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — попытка дешевого ультиматума, Москва готова к такому развитию событий, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора, заявил в пятницу Трамп.
"Для нас это не новость, мы готовы к такому развитию событий. В очереди уговаривать и стоять не собираемся. Больше кому не повезло — это европейцам, вот они сейчас должны озаботиться этим заявлением… Это попытка дешевого ультиматума, на который мы неоднократно отвечали, что нам есть чем ответить", — сказал Шаманов РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что ответные шаги Москвы, "конечно, последуют".
"Пока это является государственной тайной, они будут озвучены президентом страны", — ответил Шаманов на вопрос о том, в чем именно будут заключаться эти шаги.
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Политика , Армия , Владимир Шаманов , Дональд Трамп , Госдума , РИА Новости , Москва , США
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