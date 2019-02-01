В ЛДПР выступили против «сухого закона» в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ЛДПР ) выступил против введения в России «сухого закона». Такое мнение он выразил в ходе пресс-конференции, посвященной обсуждению законопроекта о продаже алкоголя и табачной продукции только в специализированных магазинах.

«Мы считаем, что «сухой закон» — полный запрет продажи алкоголя и табака — это неправильно. В ближайшее время это невозможно, и мы считаем, что этого делать не нужно», — заявил А. Свинцов.

При этом он отметил, что не исключает принятие «сухого закона» в далекой перспективе.

Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва» А. Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается всю алкогольную и табачную продукцию продавать только в специализированных магазинах. Отмечается, что в таких магазинах кроме названной продукции (и сопутствующих табаку товаров), не будет продаваться ничего другого.

Кроме того, документом предусматривается запрет на посещение таких магазинов несовершеннолетними россиянами.