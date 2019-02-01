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Песков прокомментировал послание Гуайдо России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве на данный момент не получали послания лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны, передает РИА "Новости".
При этом, по словам Пескова, в Кремле готовы ознакомиться с посланием, если оно все же будет получено.
"Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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