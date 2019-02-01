Песков прокомментировал послание Гуайдо России

При этом, по словам Пескова, в Кремле готовы ознакомиться с посланием, если оно все же будет получено.

"Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.