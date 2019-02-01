Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что в этот день глава государства работает в Москве, каких-то крупных публичных мероприятий у него не запланировано.
"В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и дальше, собственно, уже персонально продолжит работу с участниками совещания, как это часто бывает", — сообщил Песков в пятницу.