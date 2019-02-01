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Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что в этот день глава государства работает в Москве, каких-то крупных публичных мероприятий у него не запланировано.
"В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и дальше, собственно, уже персонально продолжит работу с участниками совещания, как это часто бывает", — сообщил Песков в пятницу.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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