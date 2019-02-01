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В Госдуме прокомментировали «послание» Гуайдо 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В думском комитете по международным делам прокомментировали слова Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, о том, что его приход к власти пойдет на пользу деловому сотрудничеству с Россией, а также с Китаем.
Ранее Гуайдо, представляя план социально-экономического развития Венесуэлы, обратился с "прямым посланием к Китаю и России". Он заявил, что Николас Мадуро (действующий президент — "РГ") "не защищает никого, и он не защищает ваши интересы".
Кроме того, в интервью Reuters Гуайдо заявил, что "Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима".
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что "для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы". Об этом он заявил RT.
Парламентарий напомнил, что на данный момент у Гуайдо нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с КНР. Он обратился к нему с предложением "вернуться к установленным законом демократическим процедурам". Это и поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле. И, только получив мандат доверия от ее народа, Гуайдо сможет говорить о попытках наладить отношения с другими государствами, уверен депутат.
"Для России не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем", — считает Морозов.
Отметим, что Россия, как и Китай, поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Политика , Николас Мадуро , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Reuters , Венесуэла , Китай
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