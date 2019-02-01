Путин примет участие в Арктическом форуме в Петербурге в апреле

Президент РФ Владимир Путин примет участие в V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога", который состоится в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Фонда Росконгресс, который выступает организатором форума, по итогам заседания рабочей группы оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия под председательством советника главы государства Антона Кобякова.

"Главная тема предстоящего форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей", — отметили в пресс-службе. "В основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие", — говорится в сообщении Росконгресса. "Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина", — отмечается в пресс-релизе.

"Программа форума в 2019 году будет освещать полный спектр направлений развития арктических регионов", — приводит пресс-служба слова Кобякова. "Эксперты, приглашенные к участию в сессиях и дискуссиях форума, уделят внимание как текущему состоянию дел, так и ближайшим перспективам использования этих территорий для развития промышленности, энергетики, строительства, судоходства, туризма, образовательной, научно-исследовательской деятельности и других отраслей", — отметил он. "Убежден, что темы, поднятые в рамках этой международной дискуссионной площадки, дадут импульс дальнейшему освоению Арктики и полномерному использованию колоссальных возможностей, которые предоставляет этот регион", — сказал советник президента.

Помощник президента РФ Игорь Левитин , который также принял участие в заседании, представил информацию о необходимости приглашения для участия в форуме представителей органов государственной власти и деловых кругов Индии с целью обсуждения вопросов развития торгово-экономических отношений в международном масштабе в рамках реализации проекта развития международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщила пресс-служба.

Темы для обсуждения

В заседании рабочей группы принял участие замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков . "На Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге будет в том числе представлена новая система преференций для компаний, инвестирующих в проекты в арктическом регионе", — подчеркнул он.

Отдельное внимание на заседании было уделено предложению спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова провести на полях форума специальную сессию "Диалог исследователей", посвященную международному сотрудничеству в области научного исследования Арктики. По его мнению, мероприятие объединит ведущих российских и зарубежных экспертов и ученых, работающих в этом направлении, и позволит наладить новые конструктивные контакты с международным сообществом.

"В дни проведения форума мы организуем работу научной экспедиции "Трансарктика-19" на НЭС "Академик Трешников", — передает слова Чирингарова пресс-служба. На форуме также будет представлена годовая научная экспедиция "Северный полюс — 41", которая начнется в сентябре 2020 года при участии 23 научных институтов РАН и других ведомств, она позволит реализовать более 60 фундаментальных и прикладных научных проектов, сообщил он.

Кроме того, на площадке форума состоится заседание рабочей группы "Развитие промышленности и технологии" Государственной комиссии по развитию Арктики под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова

Еще одним участником форума станет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). "Корпорация и ее предприятия традиционно участвуют в форуме "Арктика — территория диалога"… Форум для нас — это не только возможность бизнес-диалога, но и площадка для привлечения внимания к ключевым аспектам развития судостроительной отрасли России", — подчеркнул ее президент Алексей Рахманов

Планируется также, что в рамках программы форума по предложению дирекции Северного морского пути 7 и 8 апреля состоится выездное мероприятие "Перспективы развития Северного морского пути" на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в реальных условиях навигации в акватории Окской губы Карского моря.

Арктический форум

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Впервые форум "Арктика — территория диалога" состоялся в 2010 году. Затем он проходил в 2011, 2013 и 2017 годах.