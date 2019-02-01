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Неприкасаемых нет! В Госдуме отреагировали на царь-квартиру Миллера 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции заявил НСН о скорой победе на коррупцией. Расследовательский проект «База» утверждает, что обнаружил у главы «Газпрома» Алексея Миллера «царь-квартиру» в Петербурге. Её общая площадь — 1396 квадратных метров. Такие роскошные апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже. Когда глава «Газпрома» выходит на террасу или лоджию, он видит Неву, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж. Эксперты по недвижимости оценило стоимость квартиры примерно в один миллиард рублей. После обнародованной информации многие заговорили о возможной отставке Миллера.
Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН заявил, что отвечать за коррупционные преступления будут все, вне зависимости от должностей (слушайте аудио).
«Воля высшего руководства страны, прежде всего, президента, навести порядок. С момента принятия закона о противодействии коррупции было подписано около 100 правовых актов нормативного уровня. Это означает, что закон начинает работать, неприкасаемых нет», — отметил парламентарий.
Ранее НСН писала, что после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова могут возникнуть вопросы к тем, чьими стараниями Арашуков-старший годами возглавлял газоснабжающие организации.
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Политика , Алексей Миллер , Анатолий Выборный , Эрмитаж , Газпром , Госдума , Санкт-Петербург
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