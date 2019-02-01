Неприкасаемых нет! В Госдуме отреагировали на царь-квартиру Миллера

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции заявил НСН о скорой победе на коррупцией. Расследовательский проект «База» утверждает, что обнаружил у главы «Газпрома» Алексея Миллера «царь-квартиру» в Петербурге . Её общая площадь — 1396 квадратных метров. Такие роскошные апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже. Когда глава «Газпрома» выходит на террасу или лоджию, он видит Неву, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж . Эксперты по недвижимости оценило стоимость квартиры примерно в один миллиард рублей. После обнародованной информации многие заговорили о возможной отставке Миллера. Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН заявил, что отвечать за коррупционные преступления будут все, вне зависимости от должностей (слушайте аудио). «Воля высшего руководства страны, прежде всего, президента, навести порядок. С момента принятия закона о противодействии коррупции было подписано около 100 правовых актов нормативного уровня. Это означает, что закон начинает работать, неприкасаемых нет», — отметил парламентарий. Ранее НСН писала, что после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова могут возникнуть вопросы к тем, чьими стараниями Арашуков-старший годами возглавлял газоснабжающие организации.