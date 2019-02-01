Газ «дороже» убийства 

Суд отправил на два месяца под стражу арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Он обвиняется в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, произошедшим в 2010 году. Также арестован его отец Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза». Его обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось хищением природного газа у «Газпрома». Сумма ущерба оценивается более чем в 30 млрд рублей. Появились и другие задержанные. А само дело обрастает самыми разными предположениями насчет его истинной подоплеки и возможных последствий.
Комментарий Георгия Бовта:
В связи с делом отца и сына Арашуковых уже пошли рассуждения о качестве сенаторского корпуса, который фактически назначается из числа неких влиятельных на региональном или федеральном уровне людей, для многих из которых пребывание в сенате — это либо почетная пенсия, либо офис по лоббизму своих сугубо меркантильных интересов и интересов лиц, с ними связанных. Как отбирают этих людей? Как их проверяют? Почему уже только после ареста у сенатора Арашукова обнаруживается вид на жительство в Арабских Эмиратах? Компетентные органы о нем не знали или им велели об этом забыть, если узнают? Почему-то с отдельными настырными оппозиционерами, вдруг вознамерившимися попробовать себя на тех или иных выборах, таких промашек не случается. Накопают все что надо и не надо.
И вот теперь по поводу влиятельного клана из Карачаево-Черкесии у некоторых словно плотину прорвало. Оказалось, что на семейных торжествах клана выступали звезды отечественного шоу-бизнеса, но все, разумеется, теперь скажут, что бесплатно. Некоторые светские дамы вспомнили, что Арашуков-младший к ним приставал. Про других известных дам уже шутят, что таки и пристал, но недоплатил. Третьи дамы тут же забывают все содержательные встречи с самым молодым да ранним сенатором страны, вспоминая лишь, что пересекались с ним разве что на беговой дорожке, сбрасывая вес. Нет, не политический. Как говорилось в известном сатирическом стихотворении, написанном после отставки Хрущева, «и тут узнали мы всю правду про него».
За последние годы около дюжины членов верхней палаты российского парламента оказались под уголовными делами. Это почти каждый десятый. Многовато для столь солидного органа. Нужен ли такой элемент в системе российского парламентаризма, и если да, то не надо ли его как-то реформировать? Особенно в связи с популярными среди некоторых аналитиков слухами о том, что после 2024 года, когда заканчивается последний президентский срок Владимира Путина, может зайти речь о перераспределении полномочий в пользу законодательной власти. О возможности усиления парламента недавно, в частности, рассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но если в сенате оказываются столь откровенно коррумпированные люди, то надо ли в пользу таких законодателей что-либо перераспределять?
Впрочем, это все конспирологические построения. К тому же провластные комментаторы всегда могут представить данное скандальное дело не как дискредитацию сената, где во время заседания арестовывают его члена, а как процесс самоочищения власти и доказательство того, что у нас неприкасаемых нет.