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В Госдуме призвали не признавать решение ЕСПЧ о выплате 10 млн евро Грузии 

Российская Газета 58 минут назад
России не следует признавать решение Европейского суда по правам человека, обязавшего нашу страну выплатить 10 млн евро Грузии. Об этом заявили в думском комитете по международным делам.
ЕСПЧ ранее обязал РФ выплатить такую сумму в качестве компенсации морального вреда 1500 гражданам Грузии по делу об их массовой депортации из России в 2006 году. Ранее аналогичное решение принял суд нижестоящей инстанции. При этом грузинская сторона запрашивала о взыскании с РФ 70 миллионов 320 тысяч евро, ЕСПЧ отказал в удовлетворении такого требования.
Россию обязали выплатить грузинам €10 млн
Решение о выплате не следует признавать, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В комментарии РИА Новости он напомнил, что РФ не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи Европы (ассамблея лишила нашу делегацию права голоса и других полномочий). Кроме того, РФ не участвовала в выборе судей по правам человека.
— Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций, — резюмировал Чепа.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что в законодательстве РФ есть специальный механизм, который позволяет признавать неисполнимыми решения международных судебных органов на территории РФ.
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Политика , Видео , Алексей Чепа , Андрей Клишас , ЕСПЧ , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Грузия
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