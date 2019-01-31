Путин поставил на место безбожника Порошенко

Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, но оставляет за собой право делать все, чтобы защитить права верующих, предупредил президент, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного Собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.

Любое вмешательство в церковные дела недопустимы, Россия никогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине. То, что там сейчас происходит не имеет отношения к вере, а церковный проект Порошенко основан на спекуляциях и политиканстве, констатировал Путин.

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем в более соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — сказал президент.

Глава государства имел в виду предоставление автокефалии украинской церкви. Пляски вокруг томоса продолжаются в Незалежной уже около месяца, за это время националисты выгнали верующих из нескольких приходов для того, чтобы сделать их частью Православной церкви Украины.

Напомним, что Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ митрополитом Епифанием 6 января получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

После этого Петр Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.