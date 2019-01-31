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Путин поставил на место безбожника Порошенко 

Дни.ру + ещё 1 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко. Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не имеющим отношения к вере.
Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, но оставляет за собой право делать все, чтобы защитить права верующих, предупредил президент, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного Собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.
Любое вмешательство в церковные дела недопустимы, Россия никогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине. То, что там сейчас происходит не имеет отношения к вере, а церковный проект Порошенко основан на спекуляциях и политиканстве, констатировал Путин.
"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем в более соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — сказал президент.
Глава государства имел в виду предоставление автокефалии украинской церкви. Пляски вокруг томоса продолжаются в Незалежной уже около месяца, за это время националисты выгнали верующих из нескольких приходов для того, чтобы сделать их частью Православной церкви Украины.
Напомним, что Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ митрополитом Епифанием 6 января получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
После этого Петр Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.
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Политика , Петр Порошенко , Владимир Путин , РПЦ
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