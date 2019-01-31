Путин оценил действия Константинополя на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «новой украинской церкви». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия Константинополя на Украине являются грубым вмешательством в дела церкви.

Он также добавил, что на Украине реализуется проект, который не имеет отношения к вере.

Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.