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Путин оценил действия Константинополя на Украине 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «новой украинской церкви». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия Константинополя на Украине являются грубым вмешательством в дела церкви.
Он также добавил, что на Украине реализуется проект, который не имеет отношения к вере.
На Украине официально зарегистрировали «новую церковь»
Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.
Ранее сообщалось, что американская православная церковь решила не признавать «новую церковь» Украины.
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Политика , Владимир Путин , РПЦ
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