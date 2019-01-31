Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «новой украинской церкви». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия Константинополя на Украине являются грубым вмешательством в дела церкви.
Он также добавил, что на Украине реализуется проект, который не имеет отношения к вере.
Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.
Ранее сообщалось, что американская православная церковь решила не признавать «новую церковь» Украины.