Путин призвал сберечь идентичность, единство и солидарность 

России, чтобы добиться новых рубежей, важно сберечь свою идентичность, единство и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного Собора РПЦ и патриаршей интронизации.
"Мы хорошо понимаем, чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность, а они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями. Это милосердие, честность и справедливость, забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям, и конечно, любовь к родине", — сказал Путин.