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Путин дал оценку действиям Константинополя на Украине 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назвал действия Константинополя на Украине грубым вмешательством в дела церкви.
Путин, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию интронизации патриарха Кирилла, заявил ранее, что на Украине реализуется проект, не имеющий отношения к вере, основанный на спекуляциях и политиканстве.
"Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", — сказал Путин.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Политика , Владимир Путин , РПЦ
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