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В Совете Федерации допустили новые аресты сенаторов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов, в органы власти могут попасть разные люди.
По его словам, ответственность за отбор кадров для Совета Федерации лежит на региональных властях. Мамедов отметил, что вина сенатора Рауфа Арашукова пока не доказана.
«Для Совета Федерации эта ситуация очень неприятная и редкая. Будут ли ещё такие ситуации — вполне вероятно. Мы не знаем, что там у человека. Ситуации бывают разные, что делать. Членов Советы Федерации представляют регионы, именно они это решают — с каким прошлым люди, для чего именно эти люди делегируются. Совет Федерации не занимается формированием членов, он лишь констатирует назначение. Дай бог, чтобы следствие в чём-то ошибалось, но пока Арашуков не является судимым человеком. На моей памяти это второй раз за время того, когда Валентина Ивановна Матвиенко возглавляет Совет Федерации».
Верхняя палата Федерального собрания претерпела значительные изменения за последние годы, считает Мамедов. Он добавил, что Совет Федерации больше нельзя называть «отстойником для пенсионеров».
«На сегодняшний день все [сенаторы] выбранные в то или ином виде: либо вместе с губернатором, либо напрямую в областной парламент. Может быть, спецслужбы должны больше проверять во время подачи документов. Наверное, за восемь лет из 150 человек два человека, по которым мы принимали решение о лишении неприкосновенности, это не так много. Уже совсем другой Совет Федерации. Нет того отстойника пенсионеров и непонятно, для чего существующего органа, над которым мы так посмеивались».
Вчера сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали на два месяца. Его обвиняют в убийствах, давлении на свидетелей и участии в преступной группировке. Также задержан его отец, которого подозревают в хищениях газа на 30 млрд рублей.
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Комментарии3
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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