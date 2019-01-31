ЦБ прокомментировал слухи о хранении золотого запаса Венесуэлы в России

«Это не соответствует действительности», — передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в четверг «Новая газета» заявила, что венесуэльское золото якобы хранилось в ЦБ России, его запасы составили около 30 тонн. Издание утверждает, что его якобы в январе вывезли в Дубай, откуда перевезли в Каракас.

Эту информацию издание связало с тем, что Мадуро в среду объявил о выделении 1 млрд евро на программу благоустройства Венесуэлы.