Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась принять в подарок от болгарского журналиста привезенный им сыр, заявив, что у нее есть отечественный.

Болгарский журналист во время брифинга в МИД России напомнил о словах украинского журналиста Романа Цимбалюка, который недавно заявил, что в России нет вкусного сыра и "пожрать, извините, нечего". Захарова ранее уже отреагировала на это заявление о "голоде" в России на своей странице в Facebook и отметила, что "киевская пропаганда набирает обороты".

Журналист из Болгарии попытался подарить привезенный с родины сыр, пошутив, что преподносит подарок, чтобы в Москве "не голодали".