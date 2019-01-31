Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась принять в подарок от болгарского журналиста привезенный им сыр, заявив, что у нее есть отечественный.
Болгарский журналист во время брифинга в МИД России напомнил о словах украинского журналиста Романа Цимбалюка, который недавно заявил, что в России нет вкусного сыра и "пожрать, извините, нечего". Захарова ранее уже отреагировала на это заявление о "голоде" в России на своей странице в Facebook и отметила, что "киевская пропаганда набирает обороты".
Журналист из Болгарии попытался подарить привезенный с родины сыр, пошутив, что преподносит подарок, чтобы в Москве "не голодали".
"Нет, спасибо, у меня есть отечественный", — ответила отказом Захарова.
Последние новости
Назван доход сенатора Арашукова Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео) В чем Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение