Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков заявил о «свистопляске» вокруг расследования Мюллера 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не нашли серьезных материалов в открытых источниках по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы. Зато видели много "свистопляски".
Расследование близится к завершению, и в этой связи на брифинге пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать информацию, что у команды Мюллера "утекли" документы и были размещены с российских IP-адресов. "Нет, нам ничего об этом неизвестно", — сказал Дмитрий Песков.
"Очень много разной свистопляски происходит вокруг расследования Мюллера. Скажем так, в открытых источниках мы пока не видели сколь-нибудь заслуживающих внимания материалов, которые можно было бы назвать серьезными", — заявил представитель Кремля.
Интересно, что журналистка оговорилась, назвав Мюллера Миллером (глава Газпрома). Песков тут же заметил: "Миллер работает гораздо эффективнее Мюллера, это я вам точно могу сказать".
Российская Газета: последние новости
Песков: Путин знал о планах задержания сенатора Арашукова Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Роберт Мюллер , Газпром
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение