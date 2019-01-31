Песков ответил на вопрос о встрече Путина с главой УПЦ

«Я, честно говоря, его не вижу в списке, не могу вам точно сказать. С другой стороны, они же там будут в кулуарах. Пока точно не могу ответить на ваш вопрос», — цитирует Пескова РИА «Новости».

В четверг Путин планирует встретиться с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных стран, которые прибыли в Москву.

Ранее стало известно, что Синод православной церкви в Америке подтвердил приверженность главе канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Сам Онуфрий призывал православных хранить «верность Истине».

В начале января в РПЦ сообщали, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко).