Песков ответил на вопрос о встрече Путина с главой УПЦ 

В плане президента Владимира Путина нет встречи с главой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополитом Онуфрием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, его не вижу в списке, не могу вам точно сказать. С другой стороны, они же там будут в кулуарах. Пока точно не могу ответить на ваш вопрос», — цитирует Пескова РИА «Новости».
В четверг Путин планирует встретиться с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных стран, которые прибыли в Москву.
Ранее стало известно, что Синод православной церкви в Америке подтвердил приверженность главе канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Сам Онуфрий призывал православных хранить «верность Истине».
В начале января в РПЦ сообщали, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко).