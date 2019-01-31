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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с главой УПЦ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В плане президента Владимира Путина нет встречи с главой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополитом Онуфрием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, его не вижу в списке, не могу вам точно сказать. С другой стороны, они же там будут в кулуарах. Пока точно не могу ответить на ваш вопрос», — цитирует Пескова РИА «Новости».
В четверг Путин планирует встретиться с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных стран, которые прибыли в Москву.
Ранее стало известно, что Синод православной церкви в Америке подтвердил приверженность главе канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Сам Онуфрий призывал православных хранить «верность Истине».
В начале января в РПЦ сообщали, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко).
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РПЦ , РИА Новости
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