Комплексной проблемы в работе газовой отрасли в регионах РФ нет, однако там, где фиксируются нарушения, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле комплексные проблемы в работе газовых компаний на Северном Кавказе, в том числе, связанные со списанием долгов, Песков пояснил, что это "корпоративный вопрос, который нужно адресовать компаниям".
"Неважно, Северный Кавказ или другие регионы, там, где есть нарушения, предъявляются обвинения, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений. Здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять, там, где есть проблема — принимаются меры, а по деталям вопрос нужно адресовать в правительство, а лучше в сами компании", — заявил Песков.