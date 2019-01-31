Проблемы в газовой отрасли нет, заявил Песков

Комплексной проблемы в работе газовой отрасли в регионах РФ нет, однако там, где фиксируются нарушения, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле комплексные проблемы в работе газовых компаний на Северном Кавказе, в том числе, связанные со списанием долгов, Песков пояснил, что это "корпоративный вопрос, который нужно адресовать компаниям".