Названы доходы сенатора Арашукова

Совета Федерации Арестованный сенатор Рауф Арашуков за 2017 года задекларировал доходы в 4,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте

Данные за 2018 год пока не опубликованы. Годовой доход супруги сенатора в 2017-м составил чуть более 96 тысяч рублей. Кроме того, Арашукову принадлежат три жилых дома площадью 148, 438 и 890 квадратных метров, а также приусадебный участок в 4 554 квадратных метра.

В пользовании Арашукова, его жены и двух несовершеннолетних детей находятся две квартиры: одна на 115 «квадратов», другая — на 70,9.

В декларации указано, что Арашуков не имеет транспортных средств.

Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. До этого сенаторы по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности.

Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля, а затем арестовали на два месяца. Вину Арашуков не признал.