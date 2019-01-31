Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы доходы сенатора Арашукова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Арестованный сенатор Рауф Арашуков за 2017 года задекларировал доходы в 4,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совета Федерации.
Данные за 2018 год пока не опубликованы. Годовой доход супруги сенатора в 2017-м составил чуть более 96 тысяч рублей. Кроме того, Арашукову принадлежат три жилых дома площадью 148, 438 и 890 квадратных метров, а также приусадебный участок в 4 554 квадратных метра.
В пользовании Арашукова, его жены и двух несовершеннолетних детей находятся две квартиры: одна на 115 «квадратов», другая — на 70,9.
В декларации указано, что Арашуков не имеет транспортных средств.
Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. До этого сенаторы по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности.
Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля, а затем арестовали на два месяца. Вину Арашуков не признал.
В тот же день в петербургском офисе «Газпрома» был задержан его отец Рауль Арашуков. Мужчину заподозрили в причастности к хищениям газа на 30 миллиардов рублей.
Комментарии2
Политика , Рауль Арашуков , Газпром , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение