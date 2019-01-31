В Госдуме оценили рейтинг самых безопасных стран 

Член экспертного совета комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Виктор Ананьев в беседе с Nation News оценил рейтинг самых безопасных стран, составленный журналом Global Finance.
«Рейтинг необъективен — это однозначно, потому что мы не знаем основные критерии оценки», — заявил он.
Согласно исследованию, Россия занимает 108-е место из 128 по причине якобы высокого уровня преступности, угрозы миру в стране и спада экономического развития.
«Если вспомнить, к примеру, чемпионат мира по футболу, то он отлично продемонстрировал уровень безопасности в стране», — отметил депутат.
Самой безопасной страной стала Исландия, на втором месте оказалась Швейцария, замыкает тройку лидеров Финляндия.