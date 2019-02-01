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Анонсирован визит Путина в Киргизию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Киргизию в конце марта, сообщается в комментарии МИД России в связи с официальным визитом в Бишкек 3-4 февраля министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«В ходе переговоров (при участии Лаврова — прим. ВЗГЛЯД) особое внимание будет уделено теме подготовки государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизскую Республику в конце марта 2019 года», — цитирует ТАСС распространенное сообщение МИД.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о визите президента в Киргизию.
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Политика , Ближний Восток , Конфликты , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
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