Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.

По данным пресс-службы, Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце 2018 года. Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе, речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы.