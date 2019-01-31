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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону белорусско-российское сотрудничество и договорились о новой встрече, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.
По данным пресс-службы, Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце 2018 года. Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе, речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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