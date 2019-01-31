Для того, чтобы изменить баланс сил в Азово-Черноморском бассейне в пользу Украины заместитель Центра исследовании армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призвал разработать оружие способное "бить вглубь России", пишет РИА Новости со ссылкой на статью "Апострофа".
По мнению директора центра, в Азовском и Черном морях на данный момент полностью доминирует Россия, и ни НАТО, ни Украина не могут этому препятствовать. Кроме того, Запад не "готов поднимать ставки" и пытается "заморозить конфликт", произошедший в ноябре в Черном море, уверен Самусь.
"Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии. И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России", — заявил Самусь.
В Крыму подобные заявления назвали "ахинеей", связанной с предвыборной кампанией на Украине.
"Мы много слышим всякой ахинеи… Это все абсолютная глупость, так как не соответствует с тем, какое социально-экономическое положение в стране. О каких разработках ракеты и полетах в глубину может идти речь, когда Украина находится на грани огромных социально-экономических проблем, которые бы давно поглотили страну, если бы не поддержка из-за рубежа", — заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.