МИД России заявил о безрезультативности санкций США

«Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, которые декларировались Вашингтоном путём этого санкционного давления? Я думаю, вы ответ знаете: нет, не удалось», — заявила она.

Ранее американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».