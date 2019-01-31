МИД России заявил о безрезультативности санкций США 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что санкции США против России не достигли никаких реальных результатов. Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, которые декларировались Вашингтоном путём этого санкционного давления? Я думаю, вы ответ знаете: нет, не удалось», — заявила она.
Ранее американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
В середине января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2».