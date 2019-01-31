МИД потребовал от властей США выдать визы родственникам Бута

Захарова отметила, что супруга россиянина Алла Бут и его дочь Елизавета подали документы в посольство США в июле 2018 года.

В сентябре они прошли собеседование, но с тех пор «процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки».

Она добавила, что в связи с этим МИД на прошлой неделе отправил ноту с требованием исправить положение.

«Получается, что сначала Виктор Буту без доказательств, фактически, на основе одних лишь показаний агентов-провокаторов обвинили в торговле оружием, приговорили к огромному тюремному сроку, теперь на дают свиданий с родными людьми после семи лет разлуки», — сказала Захарова.

Ранее МИД осудил ситуацию с несвоевременным оказанием медицинской помощи Буту в тюрьме США.