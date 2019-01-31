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МИД потребовал от властей США выдать визы родственникам Бута 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во внешнеполитическом ведомстве возмущены полугодовалой задержкой выдачи виз жене и дочери отбывающего в США заключение россиянина Виктора Бута.
Захарова отметила, что супруга россиянина Алла Бут и его дочь Елизавета подали документы в посольство США в июле 2018 года.
В сентябре они прошли собеседование, но с тех пор «процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки».
Она добавила, что в связи с этим МИД на прошлой неделе отправил ноту с требованием исправить положение.
«Получается, что сначала Виктор Буту без доказательств, фактически, на основе одних лишь показаний агентов-провокаторов обвинили в торговле оружием, приговорили к огромному тюремному сроку, теперь на дают свиданий с родными людьми после семи лет разлуки», — сказала Захарова.
Ранее МИД осудил ситуацию с несвоевременным оказанием медицинской помощи Буту в тюрьме США.
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Политика , Мария Захарова , Виктор Бут , МИД , США
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