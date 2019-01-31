Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США

«Далеко не все готовы безоглядно ориентироваться на упорно навязываемые Вашингтоном рецепты так называемого урегулирования ситуации в Венесуэле. Значительная группа государств прочно стоит на позициях уважения независимости и государственного суверенитета, строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела этой страны, выступая за мирное решение, налаживание диалога между законным правительством и оппозицией в целях предотвращения дальнейшего углубления кризиса », — сказала Захарова.

По её словам, показательным в этом плане стало заседание в СБ ООН.

«Показательным стало… заседание СБ ООН 26 января, которое стало просто провалом попытки Вашингтона превратить площадку СБ в такое некое судилище над законным правительством Мадуро», — заявила представитель МИД России.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает уход госсекретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности ООН «победой» Каракаса.

Помпео в ходе заседания призвал страны ООН отключить «финансовые системы от режима Мадуро». В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совбез не принимать экономических мер в отношении Венесуэлы.

Мадуро заявил, что Венесуэла в ходе заседания СБ ООН энергично и чётко выразила свою позицию перед миром.