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Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание в Совете Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле стало провалом США.
«Далеко не все готовы безоглядно ориентироваться на упорно навязываемые Вашингтоном рецепты так называемого урегулирования ситуации в Венесуэле. Значительная группа государств прочно стоит на позициях уважения независимости и государственного суверенитета, строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела этой страны, выступая за мирное решение, налаживание диалога между законным правительством и оппозицией в целях предотвращения дальнейшего углубления кризиса », — сказала Захарова.
По её словам, показательным в этом плане стало заседание в СБ ООН.
«Показательным стало… заседание СБ ООН 26 января, которое стало просто провалом попытки Вашингтона превратить площадку СБ в такое некое судилище над законным правительством Мадуро», — заявила представитель МИД России.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает уход госсекретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности ООН «победой» Каракаса.
Помпео в ходе заседания призвал страны ООН отключить «финансовые системы от режима Мадуро». В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совбез не принимать экономических мер в отношении Венесуэлы.
Мадуро заявил, что Венесуэла в ходе заседания СБ ООН энергично и чётко выразила свою позицию перед миром.
Заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил варианты развития событий в Венесуэле.
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Политика , Николас Мадуро , Мария Захарова , Василий Небензя , МИД , РУДН , Совбез ООН , ООН , ФБА "Экономика сегодня" , Венесуэла , США
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