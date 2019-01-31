В МИД также подчеркнули, что в Москве озабочены тем, что террористы не оставляют попыток инсценировать применение химоружия против мирных сирийцев.
«Белые каски» заготовили в нескольких больницах сирийского Идлиба оборудование для съемок инсценировок использования дамаском химоружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По имеющейся информации, группа активистов, печально известная псевдогуманитарная организация «Белые каски» заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций», — сказала Захарова на брифинге.