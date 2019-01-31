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В российском МИД заявили о готовящейся провокации «Белых касок» в САР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД также подчеркнули, что в Москве озабочены тем, что террористы не оставляют попыток инсценировать применение химоружия против мирных сирийцев.
«Белые каски» заготовили в нескольких больницах сирийского Идлиба оборудование для съемок инсценировок использования дамаском химоружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По имеющейся информации, группа активистов, печально известная псевдогуманитарная организация «Белые каски» заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций», — сказала Захарова на брифинге.
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