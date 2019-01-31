Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме допускают «отключение» России от Интернета 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Global Look Press
Отключение России от Интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По его мнению, растущая международная напряженность и заявления о необходимости усиления давления на Россию вынуждают власти задуматься "о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве".
"Отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации", — подчеркнул Левин.
В декабре 2018 года в Думу был внесен законопроект об автономной работе Рунета. Его авторами стали депутат от ЛДПР Андрей Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, напоминает РИА Новости. По словам Клишаса, этот документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России при угрозе его функционированию из-за рубежа: в случае экстраординарной ситуации он позволит россиянам пользоваться услугами Интернета, не опасаясь проблем со связью. Для этого российские провайдеры должны будут установить техническое оборудование, которое сможет противодействовать иностранным угрозам. В феврале законопроект рассмотрят в первом чтении.
Вести.Ru: последние новости
Япония надеется на США при подписании мирного договора с Россией Грызлов обвинил представителей Украины в истеричном и провокационном поведении Матвиенко рассказала, как задерживала Арашукова
Комментарии
Политика , Леонид Левин , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Андрей Луговой , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение