В Госдуме допускают «отключение» России от Интернета

Отключение России от Интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

По его мнению, растущая международная напряженность и заявления о необходимости усиления давления на Россию вынуждают власти задуматься "о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве".