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Лавров посетит Бишкек 3-4 февраля 

РИА Новости + ещё 5 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3-4 февраля посетит Бишкек, где встретится с президентом и главой МИД Киргизии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Третьего-четвертого февраля по приглашению киргизской стороны министр иностранных дел России посетит с официальным визитом Бишкек, где будет принят президентом Киргизии и проведет переговоры с министром иностранных дел этого государства", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что особое внимание будет уделено подготовке государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию в 2019 году, также состоится обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества, участию сторон в интеграционных союзах. Стороны также обсудят международную повестку, добавила Захарова.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Бишкек , Кыргызстан
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