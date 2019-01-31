Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3-4 февраля посетит Бишкек, где встретится с президентом и главой МИД Киргизии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Третьего-четвертого февраля по приглашению киргизской стороны министр иностранных дел России посетит с официальным визитом Бишкек, где будет принят президентом Киргизии и проведет переговоры с министром иностранных дел этого государства", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что особое внимание будет уделено подготовке государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию в 2019 году, также состоится обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества, участию сторон в интеграционных союзах. Стороны также обсудят международную повестку, добавила Захарова.