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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
RT на русском
1 час назад
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.
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