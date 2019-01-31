Россия уступает НАТО и США по всем направлениям, рассуждает датский профессор в Jyllands-Posten. Однако она сохраняет статус сверхдержавы. Почему же? Благодаря ядерному оружию. Вот почему США решили выйти из ДРСМД: они якобы обеспечивают паритет между сверхдержавами. Россия же считает, что проблему создали сами США.
Россия уступает НАТО и США по всем направлениям — в экономике, технологиях и в военном отношении. Статус сверхдержавы в двустороннем противостоянии она сохраняет лишь в области ядерных вооружений.
Все это смахивает на повторение дебатов о размещении ядерных ракет в Европе, разгоревшихся в 1980-х годах. Начало им положил Советский Союз, разработав ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» (по классификации НАТО — SS-20). НАТО в 1979 году ответила «двойным решением». Двойным, потому что альянс решил разместить собственные ядерные ракеты и одновременно начать переговоры о разоружении.
Этот шаг всколыхнул бурные протесты не только в странах, которых решение коснулось напрямую, например, Германии, но и там, где никаких ракет размещать не предполагалось — например, в Дании. Социал-демократы, оппозиционные правительству меньшинства во главе с Поулем Шлютером (Poul Schlüter, Консервативная партия), попытались воспользоваться численным перевесом. Дело закончилось обращением к НАТО и даже письмом в США, которое передали на американский военный корабль во время его визита. Там провозглашалось, что Дания на своей земле ядерного оружия не допустит. Но на внеочередных выборах «ядерное сопротивление» социал-демократов привело их к поражению.
Тем временем международные переговоры имели успех, и на саммите в Исландии в 1987 году лидеры Рейган и Горбачев подписали о Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запретил США и Советскому Союзу размещать в Европе новые ракеты. Кроме того, после обширной проверки было утилизировано порядка 2,6 тысяч единиц ядерного оружия.
В октябре прошлого года правительство Трампа решило выйти из ДРСМД. Главной причиной называлось то, что Россия нарушила условия соглашения, начав разработку новой ракеты средней дальности.
Стратегическое обоснование этого шага таково: ядерная логика требует, чтобы между сверхдержавами был паритет. Если у США ядерного оружия средней дальности наземного базирования нет, то угрозе со стороны России в возможном конфликте на Украине или в Прибалтике будет нечего противопоставить. Логика такая, что нужен симметричный ответ на том же уровне вооружений.
С российской же точки зрения, проблему создали сами США, начав размещать элементы противоракетной обороны в Польше. По уверению Вашингтона, это делается, чтобы предотвратить ракетную угрозу со стороны Ирана. Русские же считают, что этот шаг способствует нестабильности, так как ПРО может быть использована в том числе и против российских ракет. Доверие к системе ядерного сдерживания упало, и поэтому России приходится разрабатывать новые суперракеты — и тогда угроза взаимного уничтожения снова сможет гарантировать, что в ход их никогда не пустят.
В своей стратегии безопасности правительство Трампа акцентировало ключевую роль ядерного оружия. В частности, в ней подчеркивается необходимость размещения в Европе ядерных вооружений для сохранения американского превосходства. Паритета уже недостаточно. Правительство Трампа пишет открытым текстом, что США должны быть сильнее всех, чтобы «американским сыновьям и дочерям никогда не пришлось участвовать в честной борьбе». А для этого требуется американское превосходство.
Однако между нынешним положением и ситуацией 1987 года есть большая разница. Германия размещение ракет на своей территории четко и ясно отвергла. Согласятся ли Польша или Прибалтика?
Поскольку Дания или Норвегия вряд ли их примут.
Ситуация в корне изменилась. В 1980-х главный аргумент был такой: Европе нельзя выходить из-под ядерного зонтика США. Сегодня же этот уход уже произошел. Трамп создал неопределенность в том, что касается гарантий безопасности и, похоже, сам запутался в собственной политике по отношению к союзникам.
По иронии судьбы, расторгнув договор, США лишь подыгрывают России. Акцент на ядерный мир, в котором ведущая роль принадлежит России и США, — ровно то, чего добивается Путин. Возобновление дебатов о ядерном оружии в Европе с Трампом в главной роли Путину лишь на руку.
Связь, которая призвана гарантировать участие США во всяком конфликте между Западом и Востоком, разорвана.
НАТО отчаянно пытается скрыть очевидные противоречия между США и другими членами альянса. Возобновление споров вокруг ДРСМД может разжечь новый внутренний конфликт. Опять двадцать пять.