Опять двадцать пять: в Европе снова ядерное оружие

Jyllands-Posten. Однако она сохраняет статус сверхдержавы. Почему же? Благодаря ядерному оружию. Вот почему США решили выйти из ДРСМД: они якобы обеспечивают паритет между сверхдержавами. Россия же считает, что проблему создали сами США. Россия уступает НАТО США по всем направлениям, рассуждает датский профессор в. Однако она сохраняет статус сверхдержавы. Почему же? Благодаря ядерному оружию. Вот почему США решили выйти из ДРСМД: они якобы обеспечивают паритет между сверхдержавами. Россия же считает, что проблему создали сами США.

Россия уступает НАТО и США по всем направлениям — в экономике, технологиях и в военном отношении. Статус сверхдержавы в двустороннем противостоянии она сохраняет лишь в области ядерных вооружений.

Все это смахивает на повторение дебатов о размещении ядерных ракет в Европе, разгоревшихся в 1980-х годах. Начало им положил Советский Союз, разработав ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» (по классификации НАТО — SS-20). НАТО в 1979 году ответила «двойным решением». Двойным, потому что альянс решил разместить собственные ядерные ракеты и одновременно начать переговоры о разоружении.

Этот шаг всколыхнул бурные протесты не только в странах, которых решение коснулось напрямую, например, Германии , но и там, где никаких ракет размещать не предполагалось — например, в Дании . Социал-демократы, оппозиционные правительству меньшинства во главе с Поулем Шлютером (Poul Schlüter, Консервативная партия ), попытались воспользоваться численным перевесом. Дело закончилось обращением к НАТО и даже письмом в США, которое передали на американский военный корабль во время его визита. Там провозглашалось, что Дания на своей земле ядерного оружия не допустит. Но на внеочередных выборах «ядерное сопротивление» социал-демократов привело их к поражению.

Тем временем международные переговоры имели успех, и на саммите в Исландии в 1987 году лидеры Рейган и Горбачев подписали о Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запретил США и Советскому Союзу размещать в Европе новые ракеты. Кроме того, после обширной проверки было утилизировано порядка 2,6 тысяч единиц ядерного оружия.

В октябре прошлого года правительство Трампа решило выйти из ДРСМД. Главной причиной называлось то, что Россия нарушила условия соглашения, начав разработку новой ракеты средней дальности.

Стратегическое обоснование этого шага таково: ядерная логика требует, чтобы между сверхдержавами был паритет. Если у США ядерного оружия средней дальности наземного базирования нет, то угрозе со стороны России в возможном конфликте на Украине или в Прибалтике будет нечего противопоставить. Логика такая, что нужен симметричный ответ на том же уровне вооружений.

С российской же точки зрения, проблему создали сами США, начав размещать элементы противоракетной обороны в Польше. По уверению Вашингтона, это делается, чтобы предотвратить ракетную угрозу со стороны Ирана. Русские же считают, что этот шаг способствует нестабильности, так как ПРО может быть использована в том числе и против российских ракет. Доверие к системе ядерного сдерживания упало, и поэтому России приходится разрабатывать новые суперракеты — и тогда угроза взаимного уничтожения снова сможет гарантировать, что в ход их никогда не пустят.

В своей стратегии безопасности правительство Трампа акцентировало ключевую роль ядерного оружия. В частности, в ней подчеркивается необходимость размещения в Европе ядерных вооружений для сохранения американского превосходства. Паритета уже недостаточно. Правительство Трампа пишет открытым текстом, что США должны быть сильнее всех, чтобы «американским сыновьям и дочерям никогда не пришлось участвовать в честной борьбе». А для этого требуется американское превосходство.

Однако между нынешним положением и ситуацией 1987 года есть большая разница. Германия размещение ракет на своей территории четко и ясно отвергла. Согласятся ли Польша или Прибалтика?

Поскольку Дания или Норвегия вряд ли их примут.

Ситуация в корне изменилась. В 1980-х главный аргумент был такой: Европе нельзя выходить из-под ядерного зонтика США. Сегодня же этот уход уже произошел. Трамп создал неопределенность в том, что касается гарантий безопасности и, похоже, сам запутался в собственной политике по отношению к союзникам.

По иронии судьбы, расторгнув договор, США лишь подыгрывают России. Акцент на ядерный мир, в котором ведущая роль принадлежит России и США, — ровно то, чего добивается Путин. Возобновление дебатов о ядерном оружии в Европе с Трампом в главной роли Путину лишь на руку.

Связь, которая призвана гарантировать участие США во всяком конфликте между Западом и Востоком, разорвана.

НАТО отчаянно пытается скрыть очевидные противоречия между США и другими членами альянса. Возобновление споров вокруг ДРСМД может разжечь новый внутренний конфликт. Опять двадцать пять.