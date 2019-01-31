В Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров и сделать для них отдельное кладбище

«В России пока нет (смертной казни — прим. Агентства «Москва») для коррупционеров и террористов, но я надеюсь, что она будет когда-то возвращена. К тому же у коррупционеров должно быть отдельное кладбище, чтобы когда к ним приходили родственники, все их знали и видели», — сказал А. Шерин.

Депутат подчеркнул, что считает коррупционерами тех, кто «обворовывает народ», берет взятки.

«Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай, что у них вторая экономика в мире, надо помнить, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию», — напомнил А. Шерин.

По его мнению, тюремный срок для коррупционеров не является строгим наказанием. «Кто ворует у народа давно и много, будет сидеть прекрасно в любой тюрьме и с любым сроком. Более того, его потом амнистируют, и все будет хорошо», — заявил он.

А. Шерин отметил, что подобные предложения о введении смертной казни подвергаются резкой критике, но иными, более гуманными методами, по его мнению такое явление, как коррупция, не искоренить.