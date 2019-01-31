В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости.

«США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум, соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а всё это была игра», — заявил Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине.

По словам Рябкова, цель данной игры — прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у США внутреннее решение о выходе из Договора РСМД.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США остановят выполнение обязательств по договору, если «Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению».

российском МИД заявили, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД, правовое обоснование США для приостановки выполнения соглашения несостоятельно.