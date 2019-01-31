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В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости.
«США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум, соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а всё это была игра», — заявил Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине.
По словам Рябкова, цель данной игры — прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у США внутреннее решение о выходе из Договора РСМД.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США остановят выполнение обязательств по договору, если «Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению».
В российском МИД заявили, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД, правовое обоснование США для приостановки выполнения соглашения несостоятельно.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Владимир Путин , МИД
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