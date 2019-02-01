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Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД 

РИА Новости + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РЯБКОВ О СИТУАЦИИ ВОКРУГ ДРСМД: США ДВИЖУТСЯ К МОРАТОРИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Политика , Армия , США , РИА Новости
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