Лужков рассказал о попытках Японии протащить идею передачи Курил

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о работе российско-японского «совета мудрецов» в начале «нулевых», результаты которой показали, что Токио не удается «протащить» идею передачи Курильских островов.

Лужков рассказал РИА «Новости» , встречи совета проводились примерно дважды в год.

«Японская сторона после нескольких лет такого периодического взаимодействия (…) увидела, что это не удается «протащить» через «совет мудрецов», — сказал он.

Бывший мэр Москвы отметил, что представители России в этом совете «были последовательны и тверды в своей позиции». И тогда японская сторона завершила свою работу в «совете мудрецов», сказал Лужков, добавив, что вскоре и российская сторона заявила о прекращении работы совета.

Лужков напомнил, в каких условиях начиналась работа совета: это происходило на фоне заявления, озвученного в свое время первым президентом России Борисом Ельциным , о возможности передачи всех четырех островов.

Экс-градоначальник признался, что готов был участвовать в работе совета только при условии, что Россия не отдаст острова Японии.

«Владимир Владимирович [Путин] мне сказал: «Да, речь не идет о том, чтобы отдать острова». Я говорю — в этом случае я согласен возглавить со стороны России «совет мудрецов», — рассказал экс-мэр Москвы.

В середине января Лужков заявлял, что Россия должна оставить Японии два острова из состава Курил. После этого бывшему столичному градоначальнику посоветовали не вмешиваться в судьбу Курильских островов.