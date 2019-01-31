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Глава Минтруда призвал чиновников думать прежде, чем говорить 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин призвал государственных служащих думать прежде, чем говорить.
Об этом он сказал РИА Новости, комментируя ряд инцидентов с некорректными высказываниями некоторых чиновников.
«Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения — что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и всё. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом», — отметил он.
В последнее время в России ряд чиновников различного уровня оказались в центре скандалов из-за своих высказываний.
В частности, ранее глава управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, отвечая на вопрос журналиста о начинающих учителях, получающих 9 тыс. рублей в месяц, заявила, что «завышенные требования — это не есть хорошо».
В декабре 2018 года министр в Самарской области посоветовала женщинам заводить огороды, чтобы прокормить детей. Позднее она принесла извинения.
В ноябре 2018 года чиновница с Урала заявила, что государство «ничего не должно» молодёжи. При этом, как она отметила позднее, слова были вырваны из контекста.
В октябре 2018 года министр Саратовской области рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума. Она выразила мнение, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».
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Политика , Максим Топилин , Минтруд , РИА Новости
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