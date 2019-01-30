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Жириновский дал указание депутатам от ЛДПР чистить снег 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В последнее время во многих регионах России наблюдается очень снежная погода. В связи с этим на уборку снега выходят местные жители, работники сферы образования. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский разослал в проблемные регионы директиву: депутаты от ЛДПР всех уровней должны выйти на уборку снега, сообщила пресс-служба политика.
По мнению Жириновского, когда возникает экстремальная ситуация все чиновники и депутаты должны не перекладывать ответственность на кого-то, а просто брать в руки лопату и помогать городам, поселкам, деревням становиться чище.
Во всем мире продолжительный снегопад приравнивается к стихийному бедствию, и только в России научились справляться с погодной стихией без аврала. Тем не менее, когда ситуация становится совсем сложной, нужно привлекать все силы, а не только замученных учителей или врачей. Владимир Жириновский надеется, что примеру ЛДПР последуют и другие партии и движения.
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Комментарии1
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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