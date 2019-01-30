Кремль вынес вердикт отношениям с Киевом

«Войны нет»: в Кремле оценили надежды Порошенко на «холодный мир»

Между Россией Украиной нет войны, но позитивно оценивать отношения между двумя государствами не приходится, заявили в Кремле. Там отметили, что на данный момент существуют некоторые политические события, в том числе конфликт на юго-востоке Украины, которые лишь усиливают обострение отношений Москвы и Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о надежде на «холодный мир» с Россией, заявил, что между двумя государствами нет никакой войны, при этом позитивно оценить отношения между странами российская сторона не может. Песков обратил внимание, что к обострению двусторонних отношений привел ряд политических событий, произошедших в Киеве и на юго-востоке Украины, сообщает НСН.

«Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил [событиях на Украине]», — уточнил он.

Представитель Кремля напомнил, что Украина находится в состоянии гражданской войны. По его словам, к образованию двух республик на юго-востоке страны привели события, спровоцированные властями в Киеве.

Он также отметил серию продолжающихся провокаций, ведущую к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и последствиям для социально-экономического положения этих двух республик.

«Вот, что есть де-факто, а также много других событий, которые стали последствием силового переворота, имевшего место в Киеве. Есть еще много всего, что не подлежит какой-либо оценке: это и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, то есть, посягательство на собственность зарубежных инвесторов. Есть и посягательство на свободу наших средств массовой информации, на свободу слова, на жизнь и безопасность наших журналистов», — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле хотели бы освободить отношения Москвы и Киева от «уродливых проявлений», которые стали следствием таких событий на Украине, отмечает ФАН.

Днем ранее Петр Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», заявил, что государству необходим «холодный мир» с Россией. «Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал Порошенко.

На это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у президента Украины был шанс на «глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений», но он им не воспользовался.

«Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — добавила представитель МИД.

Заявление украинского лидера прокомментировали и в Госдуме . Там подчеркнули, что Порошенко накануне выборов будет биться за свое кресло до последнего, давая гражданам страны многочисленные обещания, вплоть до мира, хоть и «холодного», с Россией. Впрочем, воплощения таких громких заявлений вряд ли стоит ждать, считает депутат нижней палаты парламента от Крыма Руслан Бальбек

«Порошенко вполне устраивает его сегодняшний статус и личное состояние. Терять это он не хочет, вот и будет за президентское кресло драться до последнего. При этом Порошенко хочет остаться «благодетелем» тех, с кем он заработал на военных заказах во время конфликта с Крымом и Донбассом», — объяснил Бальбек РИА «Новости».

Вместе с такими заявлениями, по словам депутата, нынешний президент Украины делает «реверансы» и к националистически настроенным гражданам, что, разумеется, существенно расширяет его электорат перед выборами.

«Но ответственность он испытывает не перед своим народом, а перед бизнес-партнерами и олигархами, ведь их одобрение — одно из главных условий не только политической карьеры, но и его жизни», — обратил внимание парламентарий.

О своих планах пойти на президентские выборы Порошенко объявил в тот же день, 29 января. Одной из главных тем предстоящих выборов он назвал тему войны и мира, так как «народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

Выборы главы государства на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания в стране началась 31 декабря прошлого года.

По данным соцопросов, уже на протяжении нескольких месяцев в президентском рейтинге лидирует глава «Батькивщина» Юлия Тимошенко — партия выдвинула ее кандидатом на пост президента Украине еще 22 января.