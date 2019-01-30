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Грызлов обвинил представителей Украины в истеричном и провокационном поведении 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Поведение представителей украинской делегации на переговорах Контактной группы становится все более провокационным.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.
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По его словам, представители Украины демонстрируют все более истеричное и провокационное поведение, все чаще пытаясь подменить обсуждение конкретных тем разговорами на отвлеченные темы, не связанные с вопросами, поднимаемые в рамках Контактной группы.
Грызлов сообщил, что официальный Киев не идет на контакт с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, не желая вести с ними конструктивный диалог и накручивая ситуацию в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.
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Политика , Видео , Конфликты , Украина , Борис Грызлов
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