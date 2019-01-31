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Путин знал о готовящемся задержании Арашукова 

Рамблер + ещё 119 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был осведомлён о подготовке операции по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает ТАСС.
"Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло", — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему не известно, чтобы у главы государства возникли какие-либо вопросы, касающиеся доверия к руководителю республики в связи с арестом сенатора.
Рауфа Арашуков задержали утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации после выступления Юрия Чайки с требованием снять с сенатора неприкосновенность. Правоохранители предъявили ему обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также давлении на свидетеля.
Позже суд удовлетворил ходатайство следователей заключить Арашукова под стражу до 30 марта, несмотря на просьбы адвокатов сенатора отпустить его под залог в 10 миллионов рублей.
В тот же день в Петербурге был задержан отец Рауфа — Рауль Арашуков, которому предъявили обвинение в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Арашуков-старший в течение нескольких лет имел прямое отношение к хищению газа ПАО "Газпром". Ущерб, нанесенный компании, оценивается в 30 млрд рублей.
Комментарии1
Политика , Юрий Чайка , Дмитрий Песков , Рауль Арашуков , Владимир Путин , Газпром , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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