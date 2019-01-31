Путин знал о готовящемся задержании Арашукова

"Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло", — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему не известно, чтобы у главы государства возникли какие-либо вопросы, касающиеся доверия к руководителю республики в связи с арестом сенатора.

Рауфа Арашуков задержали утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации после выступления Юрия Чайки с требованием снять с сенатора неприкосновенность. Правоохранители предъявили ему обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также давлении на свидетеля.

Позже суд удовлетворил ходатайство следователей заключить Арашукова под стражу до 30 марта, несмотря на просьбы адвокатов сенатора отпустить его под залог в 10 миллионов рублей.