Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин знал о готовящемся задержании Арашукова 

Рамблер + ещё 127 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был осведомлён о подготовке операции по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает ТАСС.
"Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло", — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему не известно, чтобы у главы государства возникли какие-либо вопросы, касающиеся доверия к руководителю республики в связи с арестом сенатора.
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Рауфа Арашуков задержали утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации после выступления Юрия Чайки с требованием снять с сенатора неприкосновенность. Правоохранители предъявили ему обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также давлении на свидетеля.
Позже суд удовлетворил ходатайство следователей заключить Арашукова под стражу до 30 марта, несмотря на просьбы адвокатов сенатора отпустить его под залог в 10 миллионов рублей.
В тот же день в Петербурге был задержан отец Рауфа — Рауль Арашуков, которому предъявили обвинение в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Арашуков-старший в течение нескольких лет имел прямое отношение к хищению газа ПАО "Газпром". Ущерб, нанесенный компании, оценивается в 30 млрд рублей.
Комментарии35
Политика , Видео , Юрий Чайка , Дмитрий Песков , Рауль Арашуков , Владимир Путин , Газпром , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение