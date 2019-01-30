Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин освободил от должности статс-секретаря Любимова 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому статс-секретарь — замминистра юстиции Юрий Любимов освобождается от своей должности.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе.
Уточняется, что данный указ вступает в силу с 30 января.
Ранее Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова.
RT на русском: последние новости
Сенатор Рауф Арашуков доставлен в СК на допрос Путин назвал «туристом» посетившего Давосский форум Орешкина Захарова прокомментировала слова Порошенко о «холодном мире» с Россией
Политика , Юрий Любимов , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
На Москву надвигается ледяной дождь
Погода Новости Москвы
«Пиарится на моем имени»: Ахеджакова пристыдила Галкина
Шоу-бизнес Статьи
На Украине «разоблачили» главную цель Порошенко
Украина В мире
Кремль вынес вердикт отношениям с Киевом
Политика В мире
«Идиоты!»: Билан пришел в бешенство
Шоу-бизнес
Трампу врезали за новую подставу для России
В мире
Волочкова сделала признание об Арашукове
Шоу-бизнес
Дело Арашукова получило неожиданное развитие
Криминал Происшествия
«По-русски не понимаю»: как брали сенатора в Совфеде
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение