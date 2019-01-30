Путин освободил от должности статс-секретаря Любимова 

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому статс-секретарь — замминистра юстиции Юрий Любимов освобождается от своей должности.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе.
Уточняется, что данный указ вступает в силу с 30 января.
Ранее Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова.