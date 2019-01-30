За что силовики уничтожают «клан Арашуковых»

Уникальную для российского парламента и почти голливудскую сцену можно было наблюдать с утра в Совете Федерации . Прямо на пленарном заседании был задержан самый молодой член СФ, 32-летний сенатор от КЧР Рауф Арашуков. Как это происходило, в чем обвиняют сенатора — и почему задержание было произведено именно в здании Совфеда?

Далее, как сообщают очевидцы, сенатор бросился вверх по лестнице в надежде выбежать из зала, но Валентина Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться.

После этого Чайка зачитал список преступлений, в которых обвиняют Арашукова. Говорить что-либо в свою защиту сенатор отказался — видимо, вспомнил фильмы, в которых задержанным говорят: «Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас». Сенаторы практически единогласно проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности, один голосовавший воздержался — видимо, это был сам представитель Карачаево-Черкесии. После этого Арашукова вывели из зала.

Таких пафосных задержаний в России ещё не было ни разу. Ближайший аналог, который вспоминается — задержание на Украине главы местного МЧС Сергея Бочковского прямо во время заседания правительства.

Среди версий о том, зачем потребовалось задерживать сенатора прямо на заседании Совфеда наиболее правдоподобной кажется та, что это единственное место, где Арашукова можно застать без вооруженной охраны.

Между тем, для людей, которые следят за ситуацией в Карачаево-Черкесии, арест Арашукова именно по этим обвинениям не стал чем-то неожиданным и внезапным. «Компроматные» сайты публиковали информацию о причастности Арашукова к убийствам ещё в прошлом, а телеграм-каналы — даже в позапрошлом году. Похоже, что это тот случай, когда размещенная на них информация мало отличается от реальности.

Рауф Арашуков подозревается в том, что в 2010 году заказал убийства молодежного лидера Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. В обоих случаях убийцы были пойманы быстро, но заказчика они не назвали. В 2017 году был задержан посредник, который назвал имя Арашукова. Вот что писал сайт Crimnews в сентябре 2018 года:

«О том, что сенатор (а на тот момент глава Хабезского района КЧР) причастен к преступлению, говорили и свидетели, и родственники погибшего. Правоохранительные органы закрыли на эти показания глаза и даже не стали проверять эту версию. Источники же «Преступной России» подтвердили, что Арашуков является заказчиком убийства. А мотивом для них послужили политические разногласия. В частности, претендуя на пост премьер-министра республики, амбициозный политик намеревался заручиться поддержкой молодежных движений и устроить митинг у Дома правительства в Черкесске, а затем спровоцировать захват здания и тем самым оказать давление на президента КЧР Бориса Эбзеева».

Именно в этом сенатора и обвиняют — организация убийства и призывы к свержению власти.

Кроме того, в статье на Crimnews утверждалось, что именно Арашуков дал 500 тысяч рублей убийцам Шебзухова, чтобы те «попугали» вероятного претендента на пост главы правительства республики, но те «перестарались». Убийц быстро нашли и осудили еще в 2013 году, они называли заказчиком некоего Рустама Копспергенова, который до 2017 года скрывался. Когда его поймали, он указал на Рауфа Арашукова как на заказчика, но до сегодняшнего дня никакого явного движения по делу не происходило.

Одной из версий того, почему Арашукова задержали только сейчас анонимные телеграм-каналы называют ссору с Рамзаном Кадыровым . Якобы близкие к главе Чечни и сенатору от Кабардино-Балкарии люди поссорились в ходе борьбы за контроль над Управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства . Эта версия интересна, но она не объясняет того, почему сегодня же в Санкт-Петербурге был задержан отец Рауфа Арашукова Рауль.

Арашуков-старший — дважды судимый (ещё в советское время) советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» , депутат Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

Покровительством отца, вероятно, объясняется стремительная карьера Арашукова-младшего. В 21 год тот был назначен министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии, в 22 — избран главой Хабезского района республики, в 24 — депутатом Народного собрания и назначен первым заместителем директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», в 25 — назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики и одновременно — главой Управления федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства. Ну и так далее.

Хотя, разумеется, одной лишь папиной поддержки явно было бы недостаточно, чтобы стать самым молодым российским сенатором. Арашуков-младший явно обладает административными талантами, но, к сожалению, если обвинения против него справедливы, приложил их в неверном направлении.

Арашуков-старший подозревается в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Это, отметим, в три с лишним раза больше, чем «Газпром межрегионгаз» требовал с жителей Чечни. (Связи между задержанием функционера «Газпрома» Арашукова и требованием к чеченцам заплатить долги пока что анонимные телеграм-каналы, как ни странно, не высказали).

В настоящее время следователи ведут обыски в семи городах, явно будут ещё задержанные, помимо отца и сына Арашуковых. Не исключено, что подаст в отставку нынешний глава Рашид Темрезов , отправивший Рауфа Арашукова в Совет федерации.

В интервью « Российской газете » в октябре прошлого года Арашуков-младший прокомментировал ситуацию с межклановым противостоянием в Карачаево-Черкесии:

«Наверное, есть какие-то группы влияния и люди со своими политическими амбициями. По старой привычке известных политиков на Кавказе, у которых есть родственники и друзья, нередко «записывают» в предводители какого-то клана. Подобное порой слышу и о себе. Но я на эти пересуды давно не обращаю внимания. Мой отец Рауль Туркбиевич Арашуков всю жизнь работает на благо республики и ее жителей, эту миссию он передает и своим детям».

Даже если существование «клана Арашуковых» — пересуды, похоже, что у его представителей возникли очень серьёзные проблемы. И в ближайшее время в Карачаево-Черкесии произойдут очень серьезные изменения политического ландшафта.