Матвиенко рассказала об участии в задержании Арашукова

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что сенатор Рауф Арашуков хотел покинуть зал заседаний в то время, когда зачитывалось представление о снятии с него неприкосновенности.

«Он пытался, действительно, так и было, он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — сказала Матвиенко, передает ТАСС.

После того, как Арашуков вернулся на свое место, Матвиенко дала ему шанс взять слово, чтобы пояснить ситуацию. «Он от этой возможности отказался. Это тоже его право», — добавила спикер Совфеда.

Он рассказал, что Арашуков встал со своего места, когда генеральный прокурор Юрий Чайка «начал излагать факты его личной причастности к тяжким преступлениям», но Матвиенко «очень корректно и вежливо попросила сесть его на место».

«Он покинул зал в сопровождении неких лиц в штатском. Но это было очень вежливо, очень корректно, ситуация в зале была спокойной, не было никаких наручников», — уточнил Клишас.

Сенатор отметил, что Арашуков всегда вел себя корректно по отношению к коллегам, причин для подозрений к нему не было. «Ситуация для нас как для палаты крайне неприятная, безусловно», — заключил Клишас.

30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали в зале Совета Федерации. В задержании приняли участие генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ; сам чиновник попытался оказать сопротивление, но глава Совфеда Валентина Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться, после чего Арашуков был задержан.

Позднее обоим задержанным СК предъявил обвинения, при этом сенатор заявил, что не владеет в достаточной степени русским языком и потребовал переводчика.