Зачем Россия планировала с КНДР тайную сделку

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообещал, что дипломаты ознакомятся с материалом издания, и если там будут какие-то основания для дополнительных комментариев, то внешнеполитическое ведомство обязательно их предоставит.

Вместе с тем российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил ТАСС , что Москва никогда не предлагала построить АЭС в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Дипломат назвал это предположение попросту абсурдным, так как Северная Корея, учитывая её экономические трудности, не смогла бы не только построить такую электростанцию, но даже и содержать её. К тому же республике понадобилась бы полная модернизация энергетической инфраструктуры, в противном случае АЭС стала бы опасным объектом. Модернизация обошлась бы КНДР в миллиарды долларов, которых у КНДР нет.

«Стоимость топлива и утилизации отработанных элементов плюс эксплуатационные расходы — не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка? Кто готов сделать такой подарок?», — сказал посол.

Газета The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США , отметила, что, согласно предполагаемой сделке, АЭС должны контролировать специалисты из России, все побочные продукты производства будут направляться опять — к нам же, чтобы Пхеньян не мог использовать их для создания ядерного оружия.

Серьёзных переговоров не было

«Переговоры подразумевают активное взаимодействие двух сторон — как сейчас у РФ переговоры с Японией по Курилам. Стороны должны обмениваться сигналами, что-то публично говорить», — прокомментировал Салин.

В этом случае, наверное, было озвучено российское предложение, а Северная Корея либо никак не отреагировала, либо ответила дежурным холодным отказом, считает он.

По мнению собеседника портала, РФ это было нужно, поскольку до 2017 года она активно искала точки соприкосновения, так называемые сделочные позиции, которые могла бы предложить США. С этой целью, отметил Салин, вводились войска в Сирию, чтобы разменять борьбу с террористами в Сирии на подвижки в санкционной политике США. Такие же попытки предпринимались и в отношении Северной Кореи, поскольку ясно, что КНДР — один из раздражителей для Вашингтона.

Если бы Россия как-то поучаствовала в решении корейской ядерной проблемы, это бы могло стать именно той хорошей сделочной позицией для торговли с США. Это было нужно Москве, но не нужно Пхеньяну, потому что им, может, и необходим мирный атом, но северокорейцы ни в коем случае не готовы его менять на ядерное оружие, поскольку только оно является для них гарантией несменяемости режима и невмешательства извне.

«Поэтому никакие размены чего-то на северокорейскую ядерную программу для режима Ким Чен Ына неприемлемы. А других аргументов для того, чтобы надавить на Северную Корею у России нет», — добавил директор центра.

Однако такие аргументы есть у Пекина, потому что экономика КНДР сильно зависит от Китая, а Россия как утратила свои позиции после СССР в Северной Корее — экономически и политически, так до сих пор их и не восстановила.

Строительство вполне возможно

В свою очередь декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов назвал вполне вероятным возможность строительства там АЭС, но не в обмен на отказ в развитии ядерного оружия.

«На мой взгляд, это возможно. Росатом активен на внешних рынках, он предлагал свои проекты в разных странах. Гораздо более сомнительно то, что постройка предлагалась в обмен на отказ от ядерного оружия», — заявил Шатилов.

По его мнению, менять суверенитет на атомную станцию никто не будет, так как это слишком слабый аргумент. Второй момент — Северная Корея в большей степени курируется Китаем, который остаётся главным спонсором и контролёром КНДР.

«Поэтому делать какие-то конспирологические предложения Северной Корее в обход или без согласованием с Пекином, во-первых, некорректно, а во-вторых, бесперспективно», — добавил декан.

По большому счёту, если бы такие предложения поступили из КНР, то были бы возможны варианты, но и тут суверенитет перевешивает. У России гораздо меньше рычагов воздействия на Северную Корею, чем у Китая, поэтому маловероятно, что такое предложение последовало, рассуждает Шатилов. А то, что могли предложить построить АЭС, — это нормальный бизнес-проект, имеющий плюсы для каждой из сторон.

Говоря о том, каким экономическим партнёром для нас может быть КНДР, Шатилов сказал, что в тех вопросах, которые касаются чисто бизнес-моментов, Северная Корея довольно вменяема, если речь не идёт о каких-то идеологических или субъективных факторах. По некоторым экспертным оценкам, с Пхеньяном ведут дела и американцы, но свои действия не афишируют.

Проект по постройке АЭС мог бы быть успешен, но зависит от ряда факторов — параметров стоимости, распределения прибыли и того, готов ли Китай пустить Росатом на рынок КНДР. Возникает масса деликатных моментов, вплоть до того, что в западной прессе разгорится новая агиткампания, что Россия собирается заключать масштабные сделки с тоталитарным режимом.

Между тем в самом Росатоме никак не стали комментировать информацию The Washington Post.